Старт зимнего трансферного окна уже не за горами. Nevasport отвечает на актуальные вопросы относительно переходов «Зенита» — кто нужен, кто не нужен, кто придет, кто уйдет.

Фомин, Пепе — те ли это, кто нужен?

Фомин — игрок с российским паспортом в центр поля. Если бы он был так нужен, его бы взяли летом, когда он еще играл за «Уфу». Тем более, тогда у «Зенита» не было Вендела, под вопросом находился Кузяев. Сейчас в середине поля конкуренция у «Зенита» возросла. Место для Фомина там появится только если уйдет кто-то из действующих игроков центра поля. Например, Барриос. А главное стоимость самого футболиста. Учитывая 5-летний контракт с «Динамо», дешево это стоить не будет. Делаем вывод, что данный слух — обычная утка.

Пепе — левый вингер из Бразилии, обладающий отличным дриблингом. Этакий Малком, только слева. Именно эту позицию «Зенит» хочет усилить в первую очередь. Скорее всего, интерес к данному игроку действительно есть. Проблема заключается в том, что «Зенит» не может взять этого игрока без продажи какого-либо легионера. Сейчас квота для иностранцев заполнена полностью.

Кто весной уже точно не сыграет за клуб?

Сейчас в «Зените» нет игрока, который уходит вот прямо железно. Есть большая вероятность, что уйдет Дриусси. «Зенит» хотел бы его продать, учитывая сразу несколько факторов: заканчивающийся контракт, лимит на легионеров и «дерьмовая» позиция. Но и здесь все зависит от наличия предложений по Себе. Если нормальных вариантов не будет, Дриусси останется, поскольку пользу приносит большую.

По остальным игрокам также все зависит от предложений. Будут таковые по Азмуну или Барриосу — «Зенит» обязательно рассмотрит. Но ценник на этих игроков должен будет начинаться с 20 млн евро.

В остальном, как минимум, до конца сезона из «Зенита» никто не уйдет. Это могут быть только аренды молодых игроков — Леона Мусаева, Даниила Шамкина, Данилы Прохина. Если будут неплохие варианты, возможно эти футболисты уйдут за игровой практикой.

На какие позиции «Зениту» вообще нужны новички?

Сергей Семак озвучил на одной из последних пресс-конференций — «Зениту» нужен атакующий футболист, тяготеющий к игре слева. Ранее там действовал Дриусси, пока мы не узнали, что для него эта позиции некомфортна. Также там могут сыграть Далер Кузяев и Андрей Мостовой. Вероятно «Зенит» укрепит эту зону, но только иностранцем. А для этого нужно, чтобы кто-то из легионеров покинул клуб.

Также «Зениту» не помешал бы нападающий. Сейчас в клубе есть только два чистых форварда — Азмун и Дзюба. Хотя в атаке могут сыграть и Ерохин, и Дриусси, и Малком, и Мостовой. Но если «Зенит» располагается 4-4-2, вариантов для усиления атаки не слишком много. Опять же, многое зависит от лимита: иностранца просто так не взять, а российских футболистов, кто был бы сильнее нынешних игроков клуба, не наблюдается.