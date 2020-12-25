На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске стартовали выступления танцевальных пар в произвольном танце.

Соревнования проходят на арене «Трактор». Прямую трансляцию выступлений фигуристов можно найти здесь.

Лидерами после ритм-танца идут фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, они набрали 87,28 балла за свое выступление с обновлённой прошлогодне программой под «Мулен Руж». В заключительной разминке они выступят под 12-м номером.

В тройку сильнейших пар после первого дня соревнований также вошли Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, их результат — 84,02 балла. Они будут закрывать выступление в произвольном танце (14-й стартовый номер). Третьими идут Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин (80,19 балла), они выступят предпоследними.