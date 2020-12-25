Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова без тройного акселя исполнила короткую программу на тренировке перед стартом чемпионата России по фигурному катанию.

Турнир проходит в Челябинске на арене «Трактор» с 24 по 27 декабря.

Журналист РБК Владислав Жуков в своем телеграм-канале сообщил, что Трусова выполнила прогон короткой программы чисто: она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Также стало известно, в каком именно новом платье Трусова будет выступать в короткой программе на чемпионате России.

Ранее в сезоне-2020/21 Александра Трусова катала короткую программу на соревнованиях с тройным акселем, но ни одна из попыток выполнения этого прыжка не завершилась чисто: фигуристка либо ошибалась на выезде, либо падала, из-за чего теряла много баллов.