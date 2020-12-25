На утро пятницы, 25 декабря, в России было зафиксировано 29 018 новых случаев заражения коронавирусом. Официальная статистика приведена на портале стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в России было обнаружено 2 992 706 случаев заражения коронавирусом. Из них 2 398 254 человека выздоровели, 53 659 человек стали жертвами пандемии. Активных случаев в стране на данный момент более полумиллиона.

В Москве за последние сутки было диагностировано 7315 новых случаев коронавируса, еще 3751 случай обнаружен в Санкт-Петербурге. Более полутора тысяч новых случаев вошло в статистику по Московской области.

В общей сложности в России было проведено более 88 миллионов тестов на коронавирус.

По всему миру известно уже о 79 миллионах случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество заболевших — в США (18,654 млн).