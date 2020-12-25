Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева с тройным акселем исполнила короткую программу на утренней тренировке перед стартом чемпионата России в Челябинске.

Турнир проходит на арене «Трактор».

Фигуристка без падений откатала короткую программу на прогоне, начав ее с чистого тройного акселя. Перед прогоном программы Туктамышева отрабатывала отдельно тройной аксель, он также получался успешно, но с тяжелым выездом.

После проката фигуристка долгое время приходила в себя, она не так давно переболела коронавирусом, но не снялась с чемпионата России.

Напомним, начало выступлений женщин в короткой программе назначено на 17:20 по московскому времени. Елизавета Туктамышева будет закрывать короткую программу под 17-м стартовым номером.