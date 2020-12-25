Российский биатлонист Кирилл Стрельцов одержал победу в индивидуальной гонке на соревнованиях «Ижевская винтовка».

Турнир проходит в Ижевске, Удмуртия. Стрельцов преодолел дистанцию в 20 километров за 53 минуты и 28,6 секунды, допустив при этом два промаха. На этих соревнованиях биатлонист представляет Московскую область.

Второе место по итогам гонки досталось представителю Удмуртии Дмитрию Шамаеву, он прошёл все четыре рубежа без промахов и отстал от Стрельцова на 41,4 секунды. Третье место занял Илья Гаврилов, с одним промахом представитель Москвы отстал на 51,5 секунды.

Член сборной России по биатлону Карим Халили, представляющий Москву, стал лишь шестым. На его счету четыре промаха на огневых рубежах и три минуты отставания.