Стало известно, какое решение принял прокурор по наказанию российского футболиста Романа Широкова, который избил футбольного арбитра Никиту Данченкова на футбольном поле во время турнира «Кубок Селебрити».

Информацию об этом сообщает портал Москва.ру. Прокурор запросил у суда 1 год и 10 месяцев ограничения свободы для Широкова, а также частичным образом удовлетворить гражданский иск на сумму в 150 тысяч рублей. Обвинение Широкову предъявлено по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Напомним, инцидент произошел в августе 2020 года во время любительского футбольного турнира в Москве. Роман Широков был возмущен действиями арбитра, который не назначил пенальти и показал ему красную карточку, повалил судью на землю ударом по лицу, а затем пытался добить ногами.