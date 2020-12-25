Андрей Шестаков, хоккейный комментатор:

У меня позитивные ожидания от предстоящего выступления молодежной сборной России. Рассчитываю, что в этом году спустя 10 лет мы все-таки выиграем чемпионат мира.

Очень сильный состав. Я бы даже сказал — справедливый. Нет сомнений ни по одному кандидату. Ни по одному нельзя сказать — непонятно, за что он в сборной.

Это, конечно, во многом заслуга Игоря Ларионова. Это принципиальный человек, на которого невозможно надавить. По каким-то знакомствам. Или тем более — за взятку… Ведь раньше как было: еще 15 лет назад три пятерки были играющие. А четвертая — так называемая «коммерческая». Об этом, естественно, никто не говорил. Но все прекрасно понимали: в четвертом звене играют люди, которые попали на чемпионат мира за деньги. Уже давно такого нет. Но сейчас состав — особенно справедливый.

Очень хорошая тренерская бригада. По сравнению с прошлым годом штаб практически полностью поменялся. Победа в Кубке Карьяла — все начали поздравлять Ларионова, а почему-то никто не обратил внимание, что у него очень хорошие помощники — Сергей Голубович и Владимир Филатов. Это люди, которые уже много лет работают с юниорами. Они знают всех игроков нынешней сборной с 16 лет. Они знают о них всю подноготную — следили за ними на протяжении последних 3-4 лет. Понятно, что главнокомандующий — это Ларионов. С его то опытом и регалиями. Но, тем не менее, помощники очень сильно должны ему помочь.

Есть ли у этой сборной слабости? Я их не вижу. Этот возраст у нас очень сильный. По хорошему, мы должны были в прошлом году выигрывать. Молодежные чемпионаты мира имеют особенность — каждый год в силу возраста составы команд меняются на 80%. Даже у специалистов есть такое понятие — урожайный год рождения или неурожайный. От этого и зависит игра сборной. На одном чемпионате какая-то команда может выиграть, а на следующий приезжает — может не попасть даже в плей-офф. У нас 3 участника с прошлогоднего чемпионата. У канадцев — шесть. Это им определенное преимущество дает.

Поражение сборной России от канадцев в контрольном матче не должно смущать. У меня сложилось полное ощущение, что обе команды скрывали свои истинные возможности. Какой смысл в контрольном матче раскрывать тактические нюансы, которые могут понадобятся уже в финале? Команды, конечно, играли, старались. Но, возможно, даже сочетания троек и пар будут другие.

Если говорить о персоналиях, то самая главная надежда, конечно, это Аскаров. У нас таких вратарей не было очень давно. Если брать Петербург, то со времен покойного Евгения Белошейкина, таких одаренных голкиперов не было. А еще у него необычный хват — он праворукий. Таких вратарей не было 60 лет. Со времен Николая Пучкова на Олимпиаде 1960-го года.

Аскаров — участник прошлогоднего чемпионата, где он сыграл не очень удачно. Возможно, это психология. Он был готов, но ментально подломился. Сейчас в игре с канадцами он свое превосходство как раз-таки не скрывал. Возможно, это и правильно — пусть канадцы его боятся. Как боялись в свое время Третьяка.

Из полевых игроков — Василий Подколзин. Не случайно, его капитаном избрали. Для него это третий чемпионат. Большая редкость, когда играют на трех чемпионатах мира. Например, Павел Буре играл на трех чемпионатах, Вячеслав Войнов…

Все хорошие у нас. Не могу, за исключением Подколзина, никого выделить. Отличная, ровная команда, за которую будем болеть.