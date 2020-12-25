Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение о резонансных переходах российских фигуристок к другим тренерам и похожим ситуациям в лыжном спорте.

Слова Вяльбе цитирует портал «Чемпионат». По словам главы ФЛГР, люди хотят знать про что-то другое, а не про оскорбления и переманивания спортсменов.

«У нас тоже спортсмены иногда переходят от одного тренера к другому. С одной стороны, это предательство. И пока я не увидела, чтобы спортсмен перешёл и показывал результаты. Кажется, что это всё от лукавого», — отметила Вяльбе, добавив, что внимание нужно привлекать спортивными результатами, а не скандалами.

Как считает Вяльбе, если будет больше побед, то внимания к виду спорта будет не меньше. «Посмотрите, с таким взлётом женской сборной по фигурному катанию девочек приводят пачками, чтобы они стали чемпионками», — сказала Вяльбе.