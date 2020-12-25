Молодежная сборная России по хоккею сегодня, 26 декабря, сыграет стартовый матч на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года в Канаде.

Матч состоится на арене «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне. Начало назначено на 5:30 по московскому времени.

Год назад на МЧМ-2020 в Чехии команда Игоря Ларионова встретилась со сборной США также на групповом этапе, победу в матче одержала команда США со счетом 3:1. В составе сборной России отличился Александр Романов, а за США шайбы забросили Артур Калиев (дубль) и Ник Робертсон.

Соперниками сборной России по группе также являются команды сборной Швеции, Чехии и Австрии. В подгруппе А между собой сражаются сборные Швейцарии, Канады, Германии, Финляндии и Словакии.