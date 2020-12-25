Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о том, какие изменения вносит в подготовку Александры Трусовой.

В интервью Olympic Channel Плющенко отметил, что меняет всю систему подготовки, поскольку до перехода в академию «Ангелы Плющенко» Трусова занималась совершенно по-другому.

«У нее бешеное рвение прыгать очень много четверных прыжков, и я Сашу просто останавливаю: ей не надо делать столько прыжков», — заявил Плющенко, подчеркнув, что дело не в том, чтобы прыгать меньше четверных, а в том, какие из них прыгать.

«Кто-то прыгает только один четверной, а она прыгает четыре четверных», — сказал Плющенко.

Напомним, в активе Александры Трусовой есть все четверные прыжки, включая четверной риттбергер.