Российские фигуристы, призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин впервые в карьере выиграл чемпионат России по фигурному катанию.

Турнир проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря на арене «Трактор».

Степанова и Букин набрали в общей сумме 220,16 балла за два танца. Они исполнили обе программы с прошлого сезона, однако модернизировали их к сезону-2020/21.

Второе место у пары Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Их результат по итогам обоих прокатов — 210,94 балла.

Третьими по итогам турнира стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, они набрали 196,97 балла за два проката, совершив несколько ошибок в произвольном танце.

В шаге от пьедестала остановились Софья Шевченко\Игорь Еременко, а также Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.