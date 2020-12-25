Российские фигуристы, призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин впервые в карьере выиграл чемпионат России по фигурному катанию.
Турнир проходит в Челябинске с 24 по 27 декабря на арене «Трактор».
Степанова и Букин набрали в общей сумме 220,16 балла за два танца. Они исполнили обе программы с прошлого сезона, однако модернизировали их к сезону-2020/21.
Второе место у пары Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Их результат по итогам обоих прокатов — 210,94 балла.
Третьими по итогам турнира стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, они набрали 196,97 балла за два проката, совершив несколько ошибок в произвольном танце.
В шаге от пьедестала остановились Софья Шевченко\Игорь Еременко, а также Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.
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