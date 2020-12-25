Петербургский СКА сегодня, 26 декабря, сыграет против московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра пройдёт в Москве на «ВТБ-Арене», начало встречи назначено на 16:00 по московскому времени.

В текущем сезоне СКА и «Динамо» уже провели один матч в Санкт-Петербурге, он завершился со счётом 4:3 в пользу гостей из Москвы.

На данный момент СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, команда Валерия Брагина набрала 55 очков за 39 туров. «Динамо» пока занимает четвертую строчку, за 37 туров эта команда сумела набрать 48 очков.

Последние четыре тура регулярного чемпионата СКА не проигрывает, «Динамо» же в предыдущем матче дома уступило казанскому «Ак Барсу» со счетом 2:7.