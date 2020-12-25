Московский «Спартак» сделал официальное заявление по поводу слухов о скором увольнении Доменико Тедеско с поста главного тренера команды.

На официальном сайте клуба появилось заявление, согласно которому «Спартак» выражает полную поддержку Доменико Тедеско. Клуб продолжит сотрудничество с тренером вплоть до окончания контракта в мае 2021 года. «Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в «Спартак», — говорится в заявлении клуба.

Сам тренер положительно отреагировал на поддержку со стороны клуба. По мнению тренера, они с клубом вновь показывают, что их отношения наполнены честностью и уважением «Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной», — отметил Тедеско, добавив, что он полностью мотивирован и не может дождаться возобновления сезона-2020\21.