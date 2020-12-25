В Челябинске на чемпионате России по фигурному катанию стартовала произвольная программа в мужском одиночном катании. Соревнования проходят на арене «Трактор».

Прямую трансляцию выступлений можно найти здесь.

По итогам короткой программы в лидеры соревнований вышел двукратный чемпион России Михаил Коляда, он набрал за своё выступление 102,48 балла.

Недалеко от него в таблице расположился Макар Игнатов, набравший 98,30 балла, пока он идет вторым. Третьим после первого дня соревнований идет Марк Кондратюк, ему поставили 90,88 балла за выступление с двумя четверными прыжками.

В шаге от пьедестала пока остаются Андрей Мозалев, Александр Самарин, Петр Гуменник.