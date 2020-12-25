Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Елена Вяльбе во время мужского марафона на ЧМ в Зеефельде. Фото: скрин Матч-ТВ

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе дала совет президенту Союза биатлонистов России Виктору Майгурову в работе со сборными командами.

Слова Вяльбе цитирует портал «Чемпионат». Глава ФЛГР отметила, что со всеми президентами СБР она поддерживала контакт и сейчас общается с главой союза Виктором Майгуровым.

«Не лезу в их кухню, но Витя иногда обращается за советами. Никаких проблем нет», — отметила Вяльбе, добавив, что всем надо набраться терпения.

По словам Вяльбе, лыжная команда тоже болеет за биатлон и иногда после гонок бежит в номера, чтобы посмотреть гонки биатлонистов. «Новому руководителю надо перестать менять тренеров, пройти с ними пять лет, и результат обязательно будет. Человек не может каждый год привыкать к новым методикам», — заявила Вяльбе, пожелав всем успехов и терпения.