Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 26 декабря, сыграет с казахстанской «Астаной» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Игра состоится на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Нур-Султане, Казахстан. Время начала матча — 12:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ «Зенит» одержал 7 побед и занимает первое место в лиге по потерянным очкам. За 8 туров команда Хавьера Паскуаля набрала 15 очков. «Астана» за 9 туров набрала 12 очков.

В предыдущем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде уступил команде «Локомотив-Кубань» в Краснодаре, а до этого одержал 7 побед подряд. «Астана» в последнем туре обыграла на выезде пермскую «Парму» с минимальным разрывом в счете 83:84.