Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о работе с Аленой Косторной после ее прихода в группу во второй половине 2020-го года.

«На Гран-при России Алена каталась с травмой: она пришла с травмой ко мне, и сейчас мы потихоньку лечимся», — заявил Плющенко в интервью Olympic Channel.

По словам тренера, на этапе Гран-при Косторная выступила близко к своему максимуму, она работает и трудится. «Правда, после Кубка Ростелекома Алена заболела, я даже не знаю как. Но это наша спортивная жизнь, мы к такому должны быть готовы», – сказал Плющенко.

Напомним, Алена Косторная начала тренировки в академии «Ангелы Плющенко» в начале августа 2020 года, до этого она провела сборы в Новогорске вместе с командой Этери Тутберидзе.