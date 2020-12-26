На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске сегодня, 26 декабря, будут разыграны медали в парном катании.

Начало выступлений спортивных пар с произвольными программами назначено на 14:30 по московскому времени.

Лидерами после первого дня соревнований являются двукратные чемпионы России Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Они набрали за свой прокат 80,65 балла. Второе место пока занимают Александра Бойков/Дмитрий Козловский, набравшие 77,48 балла с помаркой на выезде с выброса. Третье место — у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, они отстают от второго менее чем на полбалла.

В шаге от пьедестала пока остановились Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (74,51 балла) и Анастасия Мишина/Александр Галлямов (73,25 балла).