Футбольный клуб «Сочи» рассматривает возможность возвращения в команду нападающего Александра Кокорина и полузащитника Андрея Мостового.

Как сообщает Sport24, «Сочи» может арендовать футболистов в зимнее трансферное окно. На данный момент Кокорин защищает цвета московского «Спартака», Мостовой — петербургского «Зенита».

В минувшем сезоне оба игрока выступали за «Сочи». Кокорин принял участие в десяти матчах, записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу. Мостовой отыграл 25 встреч, в которых забил шесть мячей и сделал пять голевых передач.

«Сочи» ушел на зимнюю паузу на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка в 19 турах. «Зенит» лидирует с 41 очком, «Спартак» — третий (35).