Футболист Артем Дзюба замечен в съемке своего самоудовлетворения. Российские арбитры выпивают накануне матч РПЛ. Российские биатлонисты отказываются общаться с прессой.

Нарушают ли они что-нибудь? Нет. Этические нормы спорта не запрещают заниматься вышеперечисленным.

Футболист, как и любой другой человек, волен заниматься личными делами, если это не противоречит закону.

Судьи могут пить водку — как любые другие люди. А то, что это накануне матча — то также личное дело каждого. Ответственность за свое здоровье они несут сами.

Должны ли биатлонисты общаться с прессой? Нет, если коммуникация не прописана в регламенте конкретного соревнования. Все остальное снова — воля человека.

Однако этика спорта все-таки есть. Есть своя специфичность поведения спортсмена — как в процессе, так и в повседневности. Как говорится, профессия откладывает отпечаток.

Итак, чем отличается поведение профессионального спортсмена? Внегласные нормы все же существуют, хотя не все из них регламентируются спортивным законом. А соблюдать этику не очень то и просто.

Первый принцип — уважительное отношение к сопернику. Противоборствующих сторон в спорте всегда больше одного. А значит, оппонента нужно уважать. Хотя эмоциональность спорта порой затрудняет самоконтроль респектующего поведения. Проигрывающей стороне проявлять уважение сложнее.

Принцип второй — четкое соблюдение правил состязания и полное принятие решений судьи. Понятно, что с этим есть проблемы — в эмоциональные моменты противоборства решения судей принимаются не всегда. Если правила состязания все же соблюдаются , то речь о полном соблюдении правил (отсутствие фолов), конечно, же не идет.

Третий принцип — запрет на искусственную стимуляцию организма, то есть, на допинг. Данный этический принцип постоянно пытаются нарушать, поэтому это привело к появлению таких организаций, как WADA.

Два следующих принципа являются условными, поскольку имеют очень неясные границы регламента. Понимание изначального равенства тех, кто находится на старте соревнования. А также сдержанность в поступках, словах и действиях — в отношении результата конкретного соревнования. Эти принципы лежат в основе психологической культуры каждого спортсмена.

И, конечно, существует правила fair play. Организация, которая следит за соблюдением этих правил, была создана в 1963 году. Футболист всегда выбьет мяч за боковую, если видит, что игроку соперника требуются медицинская помощь. Точно также футболисты по тому же принципу возвращают владение после возобновления игры. Если теннисист видит, что мяч внутри линии, то обращает внимание арбитра. Боксер перестает наносить удары, если видит, что соперник больше не способен защищать и т.д.

В основе этих правил лежит превознесение моральных принципов и чистой игры над жаждой наживы и тщеславия.