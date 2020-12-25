24 декабря игроку команды HellRaisers по Dota 2 Илье lil me alone Ильюку исполнилось 25 лет. Он поделился своими мыслями о прожитых годах в киберспортсме и поблагодарил фанатов за веру и поддержку в сторону киберспортсмена.

Вот и 25. Даже как-то не верится, что 6 лет прошло с тех пор, как я попал на про-сцену. Уверен, что здесь найдутся люди, которые следят и поддерживают меня с того момента, и более чем уверен, что есть те, кто знали меня и до всего этого. Спасибо всем неравнодушным!

Lil me alone также добавил, что в его жизни больше нет места для обид и других проявлений детских взаимоотношений. Теперь киберспортсмен стал более самостоятельным и заявил, что шутки кончились.

Ранее директор киберспортивной организации HellRaisers Алексей Magician Слабухин поделился своим мнением об игроке Илье lil me alone Ильюке и его роли саппорта четвёртой позиции. Он признался, что после первых тренировок сразу понял, что киберспортсмен лучшая «четвёрка».