22 декабря издание Paste Magazine опубликовал новость, где в заголовке сравнил игру Cyberpunk 2077 с Гитлером. Автор Гарретт Мартин заявил, что Cyberpunk 2077 в той же мере игра года, что и Гитлер, которого журнал Time в 1938 году назвал человеком года.

Сотрудники компании CD Projekt RED недовольно высказались на счёт подобного сравнения, заявив, что это максимально неэтично по отношению к игре и разработчикам. Так Филипп Вебер максимально мягко послал к чёрту.

Отвечу как можно более деликатно: идите к черту. Немного контекста: как немец, живущий в Польше, я считаю подобные сравнения ради острой подачи невероятно отвратительными.

Мысли коллеги поддержал геймдизайнер Анжей Завадски

Подобные сравнения за гранью неуважения, это проявление абсолютного отсутствия эмпатии. Думайте об игре что хотите, но это слишком

Ранее студия-разработчик CD Projekt RED выпустила глобальное обновление для игры Cyberpunk 2077 для ПК и консолей. Были изменены квесты, а также Убрано ограничение на размер файла сохранения в 8 МБ.