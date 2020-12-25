Источник: Ковальчук подписал контракт с «Авангардом»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с омским «Авангардом» до конца сезона, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент соглашение, предположительно подписанное по схеме «1+1», ожидает регистрации в Центральном информационном бюро (ЦИБ) КХЛ. Ковальчук еще не приехал в Балашиху, где базируется омский клуб.

Напомним, ранее у Ковальчука истек срок контракта с «Вашингтон Кэпиталз», к которому он присоединился в феврале в результате обмена из «Монреаля». За столичный клуб российский форвард сыграл 15 матчей и забросил одну шайбу.