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  • 17:41,  25 декабря 2020
Хоккей
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Источник: Ковальчук подписал контракт с «Авангардом»

Источник: Ковальчук подписал контракт с &#171;Авангардом&#187;
Илья Ковальчук. Фото: официальный сайт "Вашингтон Кэпиталс"

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с омским «Авангардом» до конца сезона, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, на данный момент соглашение, предположительно подписанное по схеме «1+1», ожидает регистрации в Центральном информационном бюро (ЦИБ) КХЛ. Ковальчук еще не приехал в Балашиху, где базируется омский клуб.

Напомним, ранее у Ковальчука истек срок контракта с «Вашингтон Кэпиталз», к которому он присоединился в феврале в результате обмена из «Монреаля». За столичный клуб российский форвард сыграл 15 матчей и забросил одну шайбу.

На прошлой неделе  Юрий Николаев, агент хоккеиста, подтвердил, что контракт должен быть подписан в скором времени.

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