Менеджер команды Alliance по Dota 2 Мария Inverno Гунина поделилась своим мнением относительно киберспортсменов сегодня и сравнила их с геймерами десять лет назад. Гунина считает, что прямо сейчас многие профессионалы стали словно рок-звёзды, однако это «перерождение» не означает, что она зазнались.

Первое, что нужно понимать, игроки сейчас — настоящие рок-звезды. Можем взять в качестве примера Alliance в эпоху их тотальной доминации и победы на TI. По меркам своего времени они были звездами, но они спокойно заходили в Киберспорт Арену через главный вход, сидели в зале вместе со всеми, смотрели игры.

Inverno также добавила, что игроки из СНГ-региона по своей натуре являются более эмоциональными, поэтому Dota 2 для них является в первую очередь страстью и увлечением, а только после работой.

Ранее менеджер команды Alliance по Dota 2 Мария Inverno Гунина порассуждала о пользователях, которые высказывают своё мнение о создании ростеров в комментариях. Данным мнением она поделилась в твиттере.