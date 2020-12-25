В Челябинске в рамках чемпионата России по фигурному катанию завершилась произвольная программа у мужчин. Победу одержал петербургский фигурист Михаил Коляда, набравший 296,15 баллов по сумме двух выступлений.

Серебряным призером турнира стал еще один петербуржец Макар Игнатов, тренирующийся под руководством Евгения Рукавицына. За два выступления он набрал 265,37 балла.

Замкнул призовую тройку Марк Кондратюк, тренирующийся в московской школе ЦСКА в группе Светланы Соколовской. Его результат — 260,31 балла.

Андрей Мозалев стал четвертым, Александр Самарин — пятым, Петр Гуменник — седьмым, Артем Ковалев — восьмым.