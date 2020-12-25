В Челябинске продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 25 декабря, в 17:20 по московскому времени стартовала короткая программа у женщин.

Прямая трансляция будет осуществляться на официальном сайте Первого канала, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В соревнованиях принимают участие 17 фигуристок. В стартовую разминку попали Ксения Цибинова, Камила Валиева, Анна Фролова и Анастасия Тараканова.

Под пятым номером на льду появится Станислава Константинова, затем свои программы исполнят Софья Самодурова и Майя Хромых. У Анастасии Гуляковой 8-й номер, у Анны Щербаковой — 9-й.

В заключительную группу участниц попали Александра Трусова (14-й стартовый номер) Елизавета Нугуманова (15), Дарья Усачева (16). Закрывать соревнования будет Елизавета Туктамышева (17).