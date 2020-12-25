Вторая ракетка России теннисист Андрей Рублев озвучил свои планы на начало сезона-2021.

«Сперва я проведу праздничные дни в России, а уже потом отправлюсь на ATP Cup в Австрии. Там я и подготовлюсь к Australian Open», — сказал Рублев, слова которого приводит Marca.

Напомним, в прошлом сезоне Рублев завоевал пять трофеев: два — на турнирах категории АТР 250 в Дохе (Катар)и Аделаиде (Австралия), три — в категории АТР 500 в Гамбурге (Германия), Санкт-Петербурге и Вене (Австрия).

По итогам года Рублёв получил награду «прогресс сезона». По количеству выигранных матчей (41) он разделил лидерство с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. 2020 год уроженец Москвы завершил в статусе восьмой ракетки мира.