Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али поделился своим мнением относительно медийной составляющей и отношению к ней, а также рассказал, что у фразы Jame Time есть несколько вариаций, которые радикально отличаются.

Мемы — это круто. Мне стоило чаще появляться в медиа, когда они набрали популярность. Наверное, когда-нибудь я пожалею, что не стал монетизировать все это. С другой стороны, если бы я решил заработать денег на мемах, они стали бы не такими интересными.

Киберспортсмен также добавил, что первой зарплатой в киберспорте была сумма в 10 000 рублей, однако после каждых минимальных достижений, например выигрыш в онлайн-турнире, оплата поднималась. После выхода в финал Мейджора Jame получал ещё больше.

Ранее игрок команды Virtus.pro Джами Jame Али поделился своим мнением о триумфе его команды на онлайн-турнире Flashpoint Season 2 по CS:GO. Киберспортсмен признался, что после такого яркого выступления не хочется снова возвращаться к затяжным поражениям.