Российская фигуристка Камила Валиева с падением исполнила короткую программу в рамках чемпионата страны, который в настоящий момент проходит в Челябинске.

Валиева выступала в стартовой разминке под вторым стартовым номером. Она начала свою программу с исполнения тройного флипа. Затем фигуристка прыгнула тройной аксель с руками наверх, однако не смогла приземлить его и упала. Последним прыжковым элементом стал чисто исполненный каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили выступление Валиевой на 79,99 балла, на данный момент это первое место.

В соревнованиях принимают участие 17 спортсменок. Сразу после Валиевой на льду появится Анна Фролова, также в первой разминке выступят Анастасия Тараканова и Станислава Константинова. Во вторую группу участников попали Софья Самодурова, Майя Хромых и Анна Щербакова, в третью — Александра Трусова, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева.