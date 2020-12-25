Фигурист Михаил Коляда прокомментировал свою победу на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Спортсмен стал лучшим как в короткой, так и в произвольной программах.

«Неидеально оцениваю, хороший рабочий прокат. Если сравнивать с прошлыми чемпионатами России, то этот — один из самых знаковых, потому что после долгого перерыва всегда сложно и интересно возвращаться», — приводит слова Коляды «Чемпионат».

Фигурист добавил, что хорошо чувствует свой образ для произвольной программы. Он отметил, что в группе Алексея Мишина для него всё было в новинку, и он до сих пор продолжает обогащаться, поскольку тренер обладает невероятным опытом.

«Лаконичное общение с прессой? Это моя новая фишка. Меньше слов, больше дела. А на соцсети у меня просто не хватает времени», — сказал Коляда.