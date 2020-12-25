Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

«Нереальная красота, зрителей не обманешь. Они понимают, когда катаются осознанно и с душой. Камила катается именно так», — сказал Ягудин в прямом эфире «Первого канала».

Валиева исполнила свою программу с падением: она не смогла приземлить тройной аксель, который сделала с руками наверх.

«На мой взгляд, чуть-чуть не хватило высоты. Мы все прекрасно понимаем, что Камила может исполнять тройной аксель, он стоит вторым элементом. Там приличный запас», — сказал Ягудин.

Напомним, Валиева является действующей чемпионкой мира среди юниоров. В этом году она впервые выступает на взрослом чемпионате России.