Тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович, сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) не стал сокращать срок его отстранения. Специалист попал под санкции за нарушение протокола по противодействию коронавирусу на этапе Кубка мира в Финляндии.

Таким образом, Касперович пропустит три этапа Кубка мира и не сможет в январе сопровождать команду на соревнованиях.

«Ничего не изменилось, я не смогу работать с командой в январе. Сейчас мы находимся на сборе в Поклюке, но на этап Кубка мира в Оберхофе команда поедет уже без меня. Но ничего страшного, мы будем на постоянной связи с моим помощником Виталием Норицыным», — сказал Касперович, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, IBU наказал Касперовича за то, что он контактировал с биатлонистами, находящимися на карантине с положительными тестами на коронавирус. Федерация биатлона Болгарии получила штраф в размере 5 тысяч евро.