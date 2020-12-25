Российская фигуристка Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу в рамках чемпионата страны, который в настоящий момент проходит в Челябинске.

Щербакова выступала во второй разминке под девятым стартовым номером. Она начала свою программу с исполнения двойного акселя. Затем фигуристка прыгнула тройной флип, а последним прыжковым элементом стал чисто исполненный каскад из тройных лутца и риттбергера.

Судьи оценили выступление Щербаковой на 80,31 балла, на данный момент это первое место.

В соревнованиях принимают участие 17 спортсменок. Сразу после Щербаковой на льду появятся Арина Онищенко и Станислава Молчанова, которая будет закрывать вторую разминку. В заключительную группу участников попали Александра Трусова, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева.