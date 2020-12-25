14-летняя фигуристка Камила Валиева объяснила, почему упала с тройного акселя в короткой программе на своем дебютном чемпионате России.

«Упала на акселе, думаю, это моя небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках получалось. Я часто стараюсь катать до конца, даже если аксель не получился, даже не под музыку», — сказала Валиева, слова которой приводит ТАСС.

Спортсменка добавила, что настраивается на произвольную программу и планирует выступать спокойно, не сомневаясь в себе. Камила подчеркнула, что не будет включать в неё тройной аксель.

Напомним, Валиева набрала 79,99 балла и сначала вышла в лидеры, затем пропустила вперед свою подругу по команде Анну Щербакову. К моменту публикации новости с короткой программой не выступили еще шесть фигуристок из последней разминки, в числе которых Александра Трусова, Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева.