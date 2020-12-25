Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынес решения по матчу 19-го тура Тинькофф-РПЛ «Зенит» — «Спартак» (3:1).

Сине-бело-голубым придется выплатить штраф в размере 410 тысяч рублей, из которых 100 тысяч — за необеспечение безопасности на стадионе и 200 тысяч — за неправомерные действия болельщиков. Также «Зенит» выплатить 50 тысяч рублей за массовые нарушения санитарного регламенты и 60 тыс — за скандирование оскорбительных выражений.

«Спартак», игравший в гостях, отделался меньшей суммой: красно-белые выплатят 100 тысяч за неправомерные действия зрителей. Фанаты столичного клуба смогли попасть на «Газпром-Арену», несмотря на отсутствие гостевой квоты. В ходе матча на трибуне произошла стычка между фанатами.

Фанаты красно-белых смогли попасть на игру, несмотря на отсутствие гостевой квоты. На игре произошла стычка болельщиков команд.