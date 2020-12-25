Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу в рамках чемпионата страны, который в настоящий момент проходит в Челябинске.

Трусова выступала в заключительной разминке под 14-м стартовым номером. Она начала свою программу с исполнения двойного акселя. Затем фигуристка прыгнула тройной флип, а последним прыжковым элементом стал чисто исполненный каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили выступление Трусовой на 75,76 балла, на данный момент это третье место. Лидером соревнований идет Анна Щербакова.

В соревнованиях принимают участие 17 спортсменок. Сразу после Трусовой на льду появится Елизавета Нугуманова. Затем свои программы исполнят Дарья Усачева и Елизавета Туктамышева.