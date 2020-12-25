Евгений Плющенко и Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Евгений Плющенко и Александра Трусова, 2-й этап Кубка России по фигурному катанию. Фото: Наталья Латуш/Nevasport.

Болельщики остались недовольны оценками, которые судьи поставили Александре Трусовой после исполнения короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

Спортсменка безошибочно исполнила свой прокат, включив в него двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили ее выступление на 75,76 балла — это текущее третье место.

Александра таким образом оказалась ниже Камилы Валиевой (79,99 балла), которая упала с тройного акселя, и Анны Щербаковой (80,31), которая допустила небольшую ошибку на вращении.

После оглашения оценок публика на трибунах арены «Трактор» освистала арбитров. Евгений Плющенко, тренер Трусовой, тоже остался недоволен оценками — он показал жест «палец вниз».

Произвольная программа состоится завтра, 26 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.