На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске, завершилась короткая программа у женщин. В лидеры вышла Анна Щербакова, набравшая 80,31 балла.

Воспитанница Этери Тутберидзе, недавно переболевшая пневмонией, чисто исполнила свою программу, допустив лишь небольшую ошибку на вращении.

На втором месте расположилась Камила Валиева, также представляющая группу Тутберидзе. В начале программы она упала с тройного акселя, судьи оценили ее выступление на 79,99 балла.

На третьей строчке идет еще одна ученица Тутберидзе — Дарья Усачева, допустившая ошибку на дорожке шагов. Судьи поставили ей 76,72 балла.

Александра Трусова, чисто исполнившая свою программу, стала лишь четвертой (75,76). После оглашения её оценок трибуны освистали судей. Елизавета Туктамышева (73,56) идет пятой.