Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала сборную России по хоккею перед стартом молодёжного чемпионата мира—2021.

«Ребята, я в вас верю. Вы всё сможете. Не волнуйтесь. Главное — идти вперёд. Я за вас болею», — сказала Загитова на видео, которое опубликовано в официальном «твиттере» сборной России.

Напомним, МЧМ-2021 будет проходить в Канаде, все матчи состоятся в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс». Подопечные Игоря Ларионова попали в группу В, где им предстоит сыграть со сборными США, Чехии, Швеции и Австрии.

Сборная России начнет выступление на турнире 26 декабря: первый матч — против американской команды — начнется ранним утром в 5:30 по московскому времени.