Хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал победу Михаила Коляды на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Челябинске.

«Конечно, рад за Михаила Коляду, рад, что та программа, что я ему поставил, приносит столько побед спортсмену. Во-первых, хочу поздравить Алексея Николаевича Мишина, это гениальный тренер, который смог вдохнуть новую жизнь в Мишу. Этот тандем излучает фантастическую энергию и приносит фантастический результат», — сказал Авербух, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Коляда стал первым как в короткой программе, так и в произвольной. Этот сезон для него — первый под руководством Алексея Мишина. Ранее фигурист тренировался у Валентины Чеботаревой, а прошлый сезон пропустил из-за проблем со здоровьем.

Второе место на чемпионате России занял Макар Игнатов, третье — Марк Кондратюк.