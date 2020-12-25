Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выразил недовольство работой судей на чемпионате России в Челябинске. Его воспитанница Александра Трусова заняла четвертое место после короткой программы, несмотря на то, что выступила безупречно.

«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший прокат, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Хорошо, будем думать дальше», — заявил Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

В первую тройку по итогам короткой программы попали ученицы Тутберидзе — Анна Щербакова, Камила Валиева и Дарья Усачева соответственно. Щербакова откаталась чисто, допустив небольшую ошибку на вращении, Валиева упала с тройного акселя, Усачева ошиблась на дорожке шагов.

Произвольная программа состоится завтра, 26 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.