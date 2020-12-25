Национальные чемпионаты по фигурному катанию одновременно проходят в двух ведущих странах — России и Японии. Невероятным накалом страстей и количеством громких имен могут похвастаться оба турнира, адекватным судейством — только один. Увы, не наш.

И в Челябинске, и в Нагано сегодня состоялись короткие программы в женском катании. У нас в лидеры вышла Анна Щербакова, у японцев — Рика Кихира. Их оценки за выступления абсолютно сопоставимы — 80,31 у Анны и 79,34 — у Рики.

Японка включила в свою программу тройной аксель, Щербакова — дорогой каскад из тройных лутца и риттбергера, да еще и во второй части программы. У обеих фигуристок были ошибки: Щербакова немного «накосячила» во вращении, Кихира потеряла балл на каскаде. В целом, всё довольно закономерно.

Но дальше открывается более интересная картина: на втором месте у нас идёт Камила Валиева с результатом в 79,99 балла. В отличие от Кихиры, она не смогла приземлить тройной аксель, однако набрала даже больше баллов, чем японка, и обошла Александру Трусову, в прокате которой сложно к чему-либо придраться. Впрочем, сложно — не значит невозможно: в протоколе рядом с тройным флипом стоит восклицательный знак — неясное ребро.

Судейство Трусовой — это вообще отдельный разговор: трибуны уже не первый раз осуждающе свистят после оглашения её оценок. Она ведь проиграла не только Валиевой и Щербаковой, но и Даше Усачевой — ещё одной представительнице группы Тутберидзе. Контент Дарьи — не сложнее, а по базовой стоимости, наоборот, даже немного дешевле. При этом она еще и допустила ошибку на дорожке шагов, но всё равно оказалась выше Трусовой в таблице. Как справедливо заметил Плющенко, Саше остается только выпрыгнуть из платья по ходу проката.

На чемпионате Японии тоже был один прокат с падением на тройном акселе — в исполнении Вакабы Хигучи. Это, правда, не единственная её ошибка, но и оценка соответствующая — 61,53. Если накинуть к ней примерно пять баллов, потерянных на других элементах, результат всё равно не пойдет ни в какое сравнение с тем, что получила Валиева.

И дело ведь совершенно не в Валиевой: это сравнение оценок — не для того, чтобы предъявить претензии самой Камиле. Ни у кого и в мыслях нет умалять достоинства и таланты, которыми юная звездочка наделена сполна. Понятно, что Валиева сейчас — претендент номер один на олимпийскую путевку, да и на золотую медаль — тоже. Вот только самой Камиле потом будет странно видеть, что вместо заоблачных оценок ей ставят обычные.

Судейство в России уже давно направлено в сторону «нужных» фигуристов — это касается не только женского катания, но и остальных видов. Наглядный пример из свежего — оценки Михаила Коляды в сравнении с тем же чемпионатом Японии. Победа Михаила абсолютно неоспорима, он действительно был лучшим и вновь доказал, что переход в группу Мишина стал самым правильным его решением за последнее время. Однако настораживают оценки: за короткую программу с одним четверным тулупом (в каскаде с тройным) Коляда получил 102,48 балла. В то же время Юдзуру Ханю с двумя разными квадами получает в Японии 103,58. Почему двукратного олимпийского чемпиона на домашнем турнире судят строже, чем пропустившего сезон Коляду — вопрос. И какой окажется разница в баллах, когда Коляда и Ханю встретятся в очном противостоянии на одном льду — тоже вопрос.