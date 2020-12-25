Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Спортсменка чисто исполнила свой прокат и заняла четвертое место, набрав 75,76 балла.

«Я хотела откататься чисто сегодня. По некоторым причинам тройной аксель не могу сейчас прыгать, поэтому был двойной. Постараюсь сделать своё дело хорошо в произвольной программе», — сказала Трусова, слова которой приводит ТАСС.

Евгений Плющенко, тренер Александры, остался недоволен работой судей и посчитал оценки слишком низкими. Болельщики на трибунах тоже выразили несогласие и освистали судей после оглашения результатов.

Произвольная программа состоится завтра, 26 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.