Тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мыслями о состоянии Анны Щербаковой, которая выступает на чемпионате России после перенесенного воспаления легких.

«Ей будет безумно тяжело, я вижу, какой она боец, хочу только ей пожелать здоровья. Хочется, чтобы она поговорила с врачами, с тренером. Произвольная намного сложнее физически. Главное, чтобы она не подорвала здоровье, ведь никто не знает, какие последствия у этого заболевания, у этого коронавируса», — сказал Жулин, слова которого приводит Sport24.

Специалист выразил уверенность, что Щербакова выступит в произвольной программе, несмотря на сложности. При этом он надеется, что врачи осмотрят спортсменку перед тем, как она выйдет на лёд. Жулин подчеркнул, что и танцоры, выступающие после болезни, с трудом справляются с нагрузкой и тяжело дышат после прокатов.