Фигуристка Камила Валиева идет второй после короткой программы на чемпионате России, который в эти дни проходит в Челябинске. В своем прокате спортсменка допустила одну ошибку: упала с тройного акселя, который исполнила с руками наверх.

Первый канал у себя в YouTube опубликовал видео с выступлением Валиевой. Помимо акселя, она прыгнула тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа.

Судьи оценили выступление Валиевой на 79,99 балла. Первое место заняла ее подруга по команде Анна Щербакова, набравшая 80,31.

Произвольная программа в Челябинске состоится в субботу, 26 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.