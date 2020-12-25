Александра Трусова с чистым прокатом заняла четвертое место в короткой программе на чемпионате России, что вызвало настоящую ярость болельщиков. Трибуны освистали судейскую бригаду, которая незаслуженно опустила фигуристку ниже трех учениц звездной школы Этери Тутберидзе.

Равнодушными не остались и болельщики, наблюдавшие за соревнованиями у экранов. В социальных сетях уже даже не сотни, а тысячи комментариев в поддержку Александры.

«Сашу отсудили честно. Жаль, что Камилу и Аню это не касалось», — пишет в телеграме пользователь с ником Evgenial, подразумевая, что только Трусова получила справедливые оценки, а вот её соперницы — завышенные.

«Я даже не возмущена поведением Плющенко, потому что понимаю его. Судейство позорище, девочки могут хоть сальто крутить, хоть 4А прыгать, надежда у нас Валиева», — пишет Татьяна. Напомним, после проката Плющенко показал жест «палец вниз», а потом в комментарии заявил, что Саше осталось лишь выпрыгнуть из платья по ходу выступления.

«Уже слов нет, хочется просто пожелать девчонкам силы, а федре — хоть капли благоразумия», — считает Лена Яштылова.

«Я не понимаю, судейство призвано разжечь реальную ненависть к спортсменкам тшт? Зачем это все, почему так мало дали Саше, в иной бы ситуации(на международных) я бы сказала — да, ок, чудесные баллы, но на фоне такого разрыва с девочками это просто как плевок в лицо», — комментарий от OneTwoWhat.

«Это фарс, позор продажным судьям и федре с Лакерником!» — недоволен QuadHammer.

«Ребята! Что творится! Девчонка Россию своими прыжками подняла на весь Мир! А ее под Усачёву!!! Просто треш! Нет слов….» — мнение Марины Печерской.

«Тут Кихира триксель прыгает, а в произвольной готовится собрать вторую базу после Саши. Но мы не боимся)) У нас есть флутцерши, они задрыгают ножками Кихиру», — считает пользователь с ником Хейтер Грибниц.

«Желаю Саше сменить федру на канадскую или американскую», — добавляет он же.

Произвольная программа на чемпионате России состоится завтра, 26 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.