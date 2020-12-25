Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посмеялась над моделью Анастасией Костенко, которая является супругой экс-футболиста сборной России, «Локомотива» и «Рубина» Дмитрия Тарасова.

В своем телеграм-канале Собчак опубликовала две фотографии из «Инстаграма» Костенко. Первый снимок — от 16 ноября 2019 года, второй — свежий. Журналистка выразила мнение, что на обеих фотографиях жена футболиста позирует в одном и том же купальнике, но пытается скрыть это, изменив его цвет в фотошопе.

«Почему-то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять?» — написала Собчак.

Напомним, Тарасов в 2020 году выступал за казанский «Рубин», в декабре стало известно, что клуб не планирует продлевать с ним контракт.