Первый канал на своей странице в YouTube опубликовал видео короткой программы Александры Трусовой на чемпионате России, который в эти дни проходит в Челябинске.

Фигуристка чисто исполнила свой прокат, однако заняла лишь четвертое место, уступив трем воспитанницам Этери Тутберидзе. Она прыгнула двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа. После оглашения оценок публика освистала судейскую бригаду, а Евгений Плющенко показал жест «большой палец вниз».

Трусова вышла на лёд в новом костюме: ранее её наряд был зеленого цвета с украшением из роз, теперь она катается в бело-сиреневом воздушном платье.

Женская произвольная программа на чемпионате России состоится завтра, 26 декабря, и начнется в 17:00 по московскому времени.