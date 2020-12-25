Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира сообщил, что «Спартак» рассматривает главного тренера «Далянь Ифан» Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско.

По его информации, в шорт-лист московского клуба также входит Леонарду Жардим, уволенный из «Монако». Кроме того, «Спартак» сделал предложение Роберто Де Дзерби из «Сассуоло», но получил отказ.

Бенитес имеет опыт работы во многих европейских клубах, он возглавлял английские «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл», испанские «Валенсию» и «Реал», а также итальянский «Наполи».

Напомним, ранее Доменико Тедеско сообщил, что не собирается продлевать контракт со «Спартаком», рассчитанный до лета 2021 года. Затем появилась информация, что красно-белые не будут увольнять тренера этой зимой.